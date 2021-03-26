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Diyarbakır Eğil Nüfusu 2020 - 2021 |  Eğil İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Diyarbakır Eğil nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Diyarbakır Eğil nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Diyarbakır Eğil nüfusunun 22 bin 381 olduğu açıklandı. Haberimizde  Diyarbakır Eğil yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Diyarbakır Eğil Nüfusu 2020 - 2021 |  Eğil İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Diyarbakır Eğil Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Diyarbakır Eğil nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Diyarbakır Eğil Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Eğil ilçesinin bağlı bulunduğu Diyarbakır ilinde  1 milyon 783,431 kişi yaşamaktadır. Diyarbakır ili 15168 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 518 (km²) si Eğil ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Diyarbakır Eğil nüfusu 22 bin 381 kişidir.

Diyarbakır Eğil Nüfusu 2020 - 2021 |  Eğil İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Diyarbakır Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 783,431 kişidir.

Eğil İlçe Nüfusu Kaçtır?

22 bin 381 kişidir.

Diyarbakır Eğil Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -14,3 olarak gerçekleşmiştir.

Diyarbakır Eğil Nüfusu 2020 - 2021 |  Eğil İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Eğil İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  40,083454      Enlem :  40,083454

Eğil İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Diyarbakır iline bağlı bulunan Eğil ilçesinin telefon alan kodu 0 412 şeklinde başlamaktadır.

Eğil ilçesinin bağlı olduğu Diyarbakır İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Eğil ilçesinin bağlı olduğu il olan Diyarbakır ilinin plaka kodu 21 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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