Diyarbakır Kocaköy Nüfusu 2020 - 2021 |  Kocaköy İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Diyarbakır Kocaköy Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Diyarbakır Kocaköy nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Diyarbakır Kocaköy Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kocaköy ilçesinin bağlı bulunduğu Diyarbakır ilinde 1 milyon 783,431 kişi yaşamaktadır. Diyarbakır ili 15,168 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 274 (km²) si Kocaköy ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Diyarbakır Kocaköy nüfusu 15 bin 974 kişidir.

Diyarbakır Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 783,431 kişidir.

Kocaköy İlçe Nüfusu Kaçtır?

15,974 kişidir.

Diyarbakır Kocaköy Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -8,2 olarak gerçekleşmiştir.

Kocaköy İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,127706 Enlem : 26,127706

Kocaköy İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Diyarbakır iline bağlı bulunan Kocaköy ilçesinin telefon alan kodu 0 412 şeklinde başlamaktadır.

Kocaköy ilçesinin bağlı olduğu Diyarbakır İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kocaköy ilçesinin bağlı olduğu il olan Diyarbakır ilinin plaka kodu 21 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020