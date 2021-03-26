Diyarbakır Lice Nüfusu 2020 - 2021 |  Lice İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Diyarbakır Lice Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Diyarbakır Lice nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Diyarbakır Lice Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Lice ilçesinin bağlı bulunduğu Diyarbakır ilinde 1 milyon 783,431 kişi yaşamaktadır. Diyarbakır ili 15168 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 953 (km²) si Lice ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Diyarbakır Lice nüfusu 25 bin 027 kişidir.

Diyarbakır Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 783,431 kişidir.

Lice İlçe Nüfusu Kaçtır?

25,027 kişidir.

Diyarbakır Lice Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -7,8 olarak gerçekleşmiştir.

Lice İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 40,64714 Enlem : 40,64714

Lice İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Diyarbakır iline bağlı bulunan Lice ilçesinin telefon alan kodu 0 412 şeklinde başlamaktadır.

Lice ilçesinin bağlı olduğu Diyarbakır İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Lice ilçesinin bağlı olduğu il olan Diyarbakır ilinin plaka kodu 21 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020