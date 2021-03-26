Diyarbakır Yenişehir Nüfusu 2020 - 2021 |  Yenişehir İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Diyarbakır Yenişehir Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Diyarbakır Yenişehir nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Diyarbakır Yenişehir Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yenişehir ilçesinin bağlı bulunduğu Diyarbakır ilinde 1 milyon 783,431 kişi yaşamaktadır. Diyarbakır ili 15168 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 145 (km²) si Yenişehir ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Diyarbakır Yenişehir nüfusu 214 bin 831 kişidir.

Diyarbakır Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 783,431 kişidir.

Yenişehir İlçe Nüfusu Kaçtır?

214,831 kişidir.

Diyarbakır Yenişehir Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 18,3 olarak gerçekleşmiştir.

Yenişehir İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,902927 Enlem : 27,902927

Yenişehir İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Diyarbakır iline bağlı bulunan Yenişehir ilçesinin telefon alan kodu 0 412 şeklinde başlamaktadır.

Yenişehir ilçesinin bağlı olduğu Diyarbakır İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yenişehir ilçesinin bağlı olduğu il olan Diyarbakır ilinin plaka kodu 21 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020