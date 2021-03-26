Ramo 37. bölüm canlı izle|Ramo son bölüm Show TV canlı izleKırmızı Oda 30. bölüm canlı izle| Kırmızı Oda son bölüm canlı izleTüm Türkiye'nin merak ettiği soru cevaplandı! Kitle bağışıklığı yüzde kaça ulaştı?On Numara çekiliş sonuçları 26 Mart 2021 (MPİ)Son Yaz 13. bölüm canlı izle |Son Yaz son bölüm canlı izleGoldman Sachs çalışanlarıyla anket yapıldı, çalışanlar şikayetlerini saymakla bitiremediMHP Başkanlık Divanı görev dağılımı 2021 | MHP 15 kişilik Başkanlık Divanı'nda kimler var ?SON DAKİKA! Bahçeli'den flaş İstanbul Sözleşmesi açıklaması!Engelli oğlu okuyabilsin diye her gün sırtında taşıyor!Düzce Gölyaka Nüfusu 2020 - 2021 |  Gölyaka İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Diyarbakır Yenişehir Nüfusu 2020 - 2021 |  Yenişehir İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Diyarbakır Yenişehir Nüfusu 2020 - 2021 |  Yenişehir İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Diyarbakır Yenişehir nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Diyarbakır Yenişehir nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Diyarbakır Yenişehir nüfusunun 214 bin 831 olduğu açıklandı. Haberimizde  Diyarbakır Yenişehir yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Diyarbakır Yenişehir Nüfusu 2020 - 2021 |  Yenişehir İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Diyarbakır Yenişehir Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Diyarbakır Yenişehir nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Diyarbakır Yenişehir Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yenişehir ilçesinin bağlı bulunduğu Diyarbakır ilinde  1 milyon 783,431 kişi yaşamaktadır. Diyarbakır ili 15168 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 145 (km²) si Yenişehir ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Diyarbakır Yenişehir nüfusu 214 bin 831 kişidir.

Diyarbakır Yenişehir Nüfusu 2020 - 2021 |  Yenişehir İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Diyarbakır Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 783,431 kişidir.

Yenişehir İlçe Nüfusu Kaçtır?

214,831 kişidir.

Diyarbakır Yenişehir Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  18,3 olarak gerçekleşmiştir.

Diyarbakır Yenişehir Nüfusu 2020 - 2021 |  Yenişehir İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Yenişehir İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  27,902927      Enlem :  27,902927

Yenişehir İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Diyarbakır iline bağlı bulunan Yenişehir ilçesinin telefon alan kodu 0 412 şeklinde başlamaktadır.

Yenişehir ilçesinin bağlı olduğu Diyarbakır İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yenişehir ilçesinin bağlı olduğu il olan Diyarbakır ilinin plaka kodu 21 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT