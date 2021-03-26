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Diyarbakır Hani Nüfusu 2020 - 2021 |  Hani İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Diyarbakır Hani nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Diyarbakır Hani nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Diyarbakır Hani nüfusunun 33 bin 048 olduğu açıklandı. Haberimizde  Diyarbakır Hani yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Diyarbakır Hani Nüfusu 2020 - 2021 |  Hani İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Diyarbakır Hani Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Diyarbakır Hani nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Diyarbakır Hani Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hani ilçesinin bağlı bulunduğu Diyarbakır ilinde  1 milyon 783,431 kişi yaşamaktadır. Diyarbakır ili 15168 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 448 (km²) si Hani ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Diyarbakır Hani nüfusu 33 bin 048 kişidir.

Diyarbakır Hani Nüfusu 2020 - 2021 |  Hani İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Diyarbakır Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 783,431 kişidir.

Hani İlçe Nüfusu Kaçtır?

33,048 kişidir.

Diyarbakır Hani Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  11,4 olarak gerçekleşmiştir.

Diyarbakır Hani Nüfusu 2020 - 2021 |  Hani İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Hani İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  40,396343      Enlem :  40,396343

Hani İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Diyarbakır iline bağlı bulunan Hani ilçesinin telefon alan kodu 0 412 şeklinde başlamaktadır.

Hani ilçesinin bağlı olduğu Diyarbakır İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Hani ilçesinin bağlı olduğu il olan Diyarbakır ilinin plaka kodu 21 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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