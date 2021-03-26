Diyarbakır Çermik Nüfusu 2020 - 2021 |  Çermik İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Diyarbakır Çermik Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Diyarbakır Çermik nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Diyarbakır Çermik Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çermik ilçesinin bağlı bulunduğu Diyarbakır ilinde 1 milyon 783,431 kişi yaşamaktadır. Diyarbakır ili 15168 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,004 (km²) si Çermik ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Diyarbakır Çermik nüfusu 51 bin 058 kişidir.

Diyarbakır Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 783,431 kişidir.

Çermik İlçe Nüfusu Kaçtır?

51,058 kişidir.

Diyarbakır Çermik Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 4,7 olarak gerçekleşmiştir.

Çermik İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 39,452396 Enlem : 39,452396

Çermik İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Diyarbakır iline bağlı bulunan Çermik ilçesinin telefon alan kodu 0 412 şeklinde başlamaktadır.

Çermik ilçesinin bağlı olduğu Diyarbakır İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çermik ilçesinin bağlı olduğu il olan Diyarbakır ilinin plaka kodu 21 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020