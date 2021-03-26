Diyarbakır Ergani Nüfusu 2020 - 2021 |  Ergani İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Diyarbakır Ergani Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Diyarbakır Ergani nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Diyarbakır Ergani Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ergani ilçesinin bağlı bulunduğu Diyarbakır ilinde 1 milyon 783,431 kişi yaşamaktadır. Diyarbakır ili 15168 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,475 (km²) si Ergani ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Diyarbakır Ergani nüfusu 134 bin 497 kişidir.

Diyarbakır Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 783,431 kişidir.

Ergani İlçe Nüfusu Kaçtır?

134 bin 497 kişidir.

Diyarbakır Ergani Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 15,2 olarak gerçekleşmiştir.

Ergani İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 39,759647 Enlem : 39,759647

Ergani İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Diyarbakır iline bağlı bulunan Ergani ilçesinin telefon alan kodu 0 412 şeklinde başlamaktadır.

Ergani ilçesinin bağlı olduğu Diyarbakır İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ergani ilçesinin bağlı olduğu il olan Diyarbakır ilinin plaka kodu 21 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020