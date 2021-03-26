Diyarbakır Kulp Nüfusu 2020 - 2021 |  Kulp İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Diyarbakır Kulp Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Diyarbakır Kulp nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Diyarbakır Kulp Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kulp ilçesinin bağlı bulunduğu Diyarbakır ilinde 1 milyon 783,431 kişi yaşamaktadır. Diyarbakır ili 15168 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,53 (km²) si Kulp ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Diyarbakır Kulp nüfusu 35 bin 449 kişidir.

Diyarbakır Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 783,431 kişidir.

Kulp İlçe Nüfusu Kaçtır?

35,449 kişidir.

Diyarbakır Kulp Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 2,6 olarak gerçekleşmiştir.

Kulp İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 41,010735 Enlem : 41,010735

Kulp İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Diyarbakır iline bağlı bulunan Kulp ilçesinin telefon alan kodu 0 412 şeklinde başlamaktadır.

Kulp ilçesinin bağlı olduğu Diyarbakır İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kulp ilçesinin bağlı olduğu il olan Diyarbakır ilinin plaka kodu 21 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020