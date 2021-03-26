Diyarbakır Çınar Nüfusu 2020 - 2021 |  Çınar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Diyarbakır Çınar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Diyarbakır Çınar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Diyarbakır Çınar Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çınar ilçesinin bağlı bulunduğu Diyarbakır ilinde 1 milyon 783,431 kişi yaşamaktadır. Diyarbakır ili 15168 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 2,053 (km²) si Çınar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Diyarbakır Çınar nüfusu 76 bin 798 kişidir.

Diyarbakır Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 783,431 kişidir.

Çınar İlçe Nüfusu Kaçtır?

76,798 kişidir.

Diyarbakır Çınar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 15,2 olarak gerçekleşmiştir.

Çınar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 36,026016 Enlem : 36,026016

Çınar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Diyarbakır iline bağlı bulunan Çınar ilçesinin telefon alan kodu 0 412 şeklinde başlamaktadır.

Çınar ilçesinin bağlı olduğu Diyarbakır İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çınar ilçesinin bağlı olduğu il olan Diyarbakır ilinin plaka kodu 21 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020