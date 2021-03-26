Diyarbakır Silvan Nüfusu 2020 - 2021 |  Silvan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Diyarbakır Silvan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Diyarbakır Silvan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Diyarbakır Silvan Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Silvan ilçesinin bağlı bulunduğu Diyarbakır ilinde 1 milyon 783,431 kişi yaşamaktadır. Diyarbakır ili 15168 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,271 (km²) si Silvan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Diyarbakır Silvan nüfusu 87 bin 639 kişidir.

Diyarbakır Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 bin 783,431 kişidir.

Silvan İlçe Nüfusu Kaçtır?

87,639 kişidir.

Diyarbakır Silvan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 10,4 olarak gerçekleşmiştir.

Silvan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 41,012611 Enlem : 41,012611

Silvan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Diyarbakır iline bağlı bulunan Silvan ilçesinin telefon alan kodu 0 412 şeklinde başlamaktadır.

Silvan ilçesinin bağlı olduğu Diyarbakır İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Silvan ilçesinin bağlı olduğu il olan Diyarbakır ilinin plaka kodu 21 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020