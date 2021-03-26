Diyarbakır Sur Nüfusu 2020 - 2021 |  Sur İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Diyarbakır Sur Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Diyarbakır Sur nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Diyarbakır Sur Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sur ilçesinin bağlı bulunduğu Diyarbakır ilinde 1 milyon 783,431 kişi yaşamaktadır. Diyarbakır ili 15168 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,148 (km²) si Sur ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Diyarbakır Sur nüfusu 102 bin 114 kişidir.

Diyarbakır Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 783,431 kişidir.

Sur İlçe Nüfusu Kaçtır?

102,114 kişidir.

Diyarbakır Sur Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -38,4 olarak gerçekleşmiştir.

Sur İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 40,236656 Enlem : 40,236656

Sur İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Diyarbakır iline bağlı bulunan Sur ilçesinin telefon alan kodu 0 412 şeklinde başlamaktadır.

Sur ilçesinin bağlı olduğu Diyarbakır İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Sur ilçesinin bağlı olduğu il olan Diyarbakır ilinin plaka kodu 21 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020