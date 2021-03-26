Diyarbakır Hazro Nüfusu 2020 - 2021 |  Hazro İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Diyarbakır Hazro Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Diyarbakır Hazro nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Diyarbakır Hazro Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hazro ilçesinin bağlı bulunduğu Diyarbakır ilinde 1 milyon 783,431 kişi yaşamaktadır. Diyarbakır ili 15168 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 418 (km²) si Hazro ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Diyarbakır Hazro nüfusu 16 bin 779 kişidir.

Diyarbakır Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 783,431 kişidir.

Hazro İlçe Nüfusu Kaçtır?

16,779 kişidir.

Diyarbakır Hazro Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 9,6 olarak gerçekleşmiştir.

Hazro İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 40,778664 Enlem : 40,778664

Hazro İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Diyarbakır iline bağlı bulunan Hazro ilçesinin telefon alan kodu 0 412 şeklinde başlamaktadır.

Hazro ilçesinin bağlı olduğu Diyarbakır İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Hazro ilçesinin bağlı olduğu il olan Diyarbakır ilinin plaka kodu 21 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020