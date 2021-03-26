Diyarbakır Kayapınar Nüfusu 2020 - 2021 |  Kayapınar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Diyarbakır Kayapınar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Diyarbakır Kayapınar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Diyarbakır Kayapınar Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kayapınar ilçesinin bağlı bulunduğu Diyarbakır ilinde 1 milyon 783,431 kişi yaşamaktadır. Diyarbakır ili 15168 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 511 (km²) si Kayapınar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Diyarbakır Kayapınar nüfusu 400 bin 905 kişidir.

Diyarbakır Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 783,431 kişidir.

Kayapınar İlçe Nüfusu Kaçtır?

400,905 kişidir.

Diyarbakır Kayapınar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 49,8 olarak gerçekleşmiştir.

Kayapınar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,158201 Enlem : 27,158201

Kayapınar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Diyarbakır iline bağlı bulunan Kayapınar ilçesinin telefon alan kodu 0 412 şeklinde başlamaktadır.

Kayapınar ilçesinin bağlı olduğu Diyarbakır İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kayapınar ilçesinin bağlı olduğu il olan Diyarbakır ilinin plaka kodu 21 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020