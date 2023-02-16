Escuro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Escuro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Escuro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Escuro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Escuro 6 Mayıs 1994 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Guilherme Maximiano Dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Escuro Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordeste Agenciamento yapmaktadır. Escuro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Campinense Clube (PB) futbol takımında oynamaktadır. Campinense Clube (PB) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Escuro'nin Campinense Clube (PB) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Escuro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Escuro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Escuro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Escuro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Salgueiro

1 Ocak 2020 yılında AD Bahia-BA

7 Temmuz 2020 yılında Afogados FC

28 Ağu 2020 yılında Brusque-SC

24 Şubat 2021 yılında Boa Esporte

24 Mayıs 2021 yılında Retrô FC

15 Eylül 2021 yılında Ch. Brothers

1 Ocak 2022 yılında Juazeirense-BA

8 Eylül 2022 yılında Flamengo (PE)

1 Ocak 2023 yılında Campinense-PB

Escuro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Escuro şuan Campinense Clube (PB) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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