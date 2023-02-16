Samuel Pires kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Pires Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samuel Pires kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samuel Pires ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Samuel Pires kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Pires Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Pires adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Pires Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Pires 17 Ocak 1989 tarihinde Coaraci şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Samuel de Oliveira Pires şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Pires Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samuel Pires, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Campinense Clube (PB) futbol takımında oynamaktadır. Campinense Clube (PB) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Samuel Pires'nin Campinense Clube (PB) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samuel Piresboyu ve yaşı kaç

Samuel Pires Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Pires isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Samuel Pires Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Pires futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2010 yılında Santos FC

1 Ocak 2011 yılında Uberaba

1 Mayıs 2011 yılında Santos FC

1 Haziran 2011 yılında AA Anapolina

1 Ocak 2012 yılında Uberaba

1 Ocak 2013 yılında Penapolense-SP

17 Ağu 2016 yılında Joinville-SC

31 Aralık 2016 yılında Penapolense-SP

4 Aralık 2017 yılında Piracicaba

5 Nisan 2018 yılında Kulüpsüz

15 Haziran 2018 yılında Bragantino

1 Ekim 2018 yılında Penapolense-SP

1 Nisan 2019 yılında Kulüpsüz

31 Ekim 2019 yılında Botafogo

10 Şubat 2021 yılında América-RN

1 Ocak 2023 yılında Campinense-PB

Samuel Pires kimdir

Samuel Pires Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Pires şuan Campinense Clube (PB) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Samuel Pires nereli

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