Pedro Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Lucas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Lucas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Lucas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Lucas 17 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Lucas Nascimento de Sousa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Lucas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedro Lucas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Campinense Clube (PB) futbol takımında oynamaktadır. Campinense Clube (PB) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pedro Lucas'nin Campinense Clube (PB) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pedro Lucas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Lucas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Pedro Lucas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Lucas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Campinense-PB

Pedro Lucas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Lucas şuan Campinense Clube (PB) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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