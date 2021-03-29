Malatya Akçadağ Nüfusu 2020 - 2021 |  Akçadağ İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Malatya Akçadağ Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Malatya Akçadağ nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Malatya Akçadağ Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Akçadağ ilçesinin bağlı bulunduğu Malatya ilinde 806 bin 156 kişi yaşamaktadır. Malatya ili 12259 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,147 (km²) si Akçadağ ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Malatya Akçadağ nüfusu 28 bin 709 kişidir.

Malatya Toplam Nüfusu Kaçtır?

806 bin 156 kişidir.

Akçadağ İlçe Nüfusu Kaçtır?

28 bin 709 kişidir.

Malatya Akçadağ Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -12,3 olarak gerçekleşmiştir.

Akçadağ İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 37,974091 Enlem : 37,974091

Akçadağ İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Malatya iline bağlı bulunan Akçadağ ilçesinin telefon alan kodu 0 422 şeklinde başlamaktadır.

Akçadağ ilçesinin bağlı olduğu Malatya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Akçadağ ilçesinin bağlı olduğu il olan Malatya ilinin plaka kodu 44 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020