Malatya Kale Nüfusu 2020 - 2021 |  Kale İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Malatya Kale Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Malatya Kale nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Malatya Kale Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kale ilçesinin bağlı bulunduğu Malatya ilinde 806 bin 156 kişi yaşamaktadır. Malatya ili 12259 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 695 (km²) si Kale ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Malatya Kale nüfusu 5 bin 618 kişidir.

Malatya Toplam Nüfusu Kaçtır?

806 bin 156 kişidir.

Kale İlçe Nüfusu Kaçtır?

5 bin 618 kişidir.

Malatya Kale Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -79,9 olarak gerçekleşmiştir.

Kale İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,138084 Enlem : 28,138084

Kale İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Malatya iline bağlı bulunan Kale ilçesinin telefon alan kodu 0 422 şeklinde başlamaktadır.

Kale ilçesinin bağlı olduğu Malatya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kale ilçesinin bağlı olduğu il olan Malatya ilinin plaka kodu 44 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020