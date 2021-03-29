Malatya Doğanşehir Nüfusu 2020 - 2021 |  Doğanşehir İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Malatya Doğanşehir Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Malatya Doğanşehir nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Malatya Doğanşehir Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Doğanşehir ilçesinin bağlı bulunduğu Malatya ilinde 806 bin 156 kişi yaşamaktadır. Malatya ili 12259 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,39 (km²) si Doğanşehir ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Malatya Doğanşehir nüfusu 38 bin 605 kişidir.

Malatya Toplam Nüfusu Kaçtır?

806 bin 156 kişidir.

Doğanşehir İlçe Nüfusu Kaçtır?

38 bin 605 kişidir.

Malatya Doğanşehir Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -2,2 olarak gerçekleşmiştir.

Doğanşehir İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 37,876869 Enlem : 37,876869

Doğanşehir İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Malatya iline bağlı bulunan Doğanşehir ilçesinin telefon alan kodu 0 422 şeklinde başlamaktadır.

Doğanşehir ilçesinin bağlı olduğu Malatya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Doğanşehir ilçesinin bağlı olduğu il olan Malatya ilinin plaka kodu 44 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020