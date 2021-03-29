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Malatya Pütürge Nüfusu 2020 - 2021 |  Pütürge İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Malatya Pütürge nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Malatya Pütürge nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Malatya Pütürge nüfusunun 13 bin 663 olduğu açıklandı. Haberimizde  Malatya Pütürge yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Malatya Pütürge Nüfusu 2020 - 2021 |  Pütürge İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Malatya Pütürge Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Malatya Pütürge nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Malatya Pütürge Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Pütürge ilçesinin bağlı bulunduğu Malatya ilinde  806 bin 156 kişi yaşamaktadır. Malatya ili 12259 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,063 (km²) si Pütürge ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Malatya Pütürge nüfusu 13 bin 663 kişidir.

Malatya Pütürge Nüfusu 2020 - 2021 |  Pütürge İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Malatya Toplam Nüfusu Kaçtır?

806 bin 156 kişidir.

Pütürge İlçe Nüfusu Kaçtır?

13 bin 663 kişidir.

Malatya Pütürge Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -16,4 olarak gerçekleşmiştir.

Malatya Pütürge Nüfusu 2020 - 2021 |  Pütürge İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Pütürge İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  38,873455      Enlem :  38,873455

Pütürge İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Malatya iline bağlı bulunan Pütürge ilçesinin telefon alan kodu 0 422 şeklinde başlamaktadır.

Pütürge ilçesinin bağlı olduğu Malatya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Pütürge ilçesinin bağlı olduğu il olan Malatya ilinin plaka kodu 44 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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