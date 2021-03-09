Malatya Nüfusu 2020 - 2021 | Malatya Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Malatya Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Malatya nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Malatya Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Malatya nüfusu geçen yıla göre 5991 kişi artarak 806 bin 156 kişi oldu ( 2019 yılında Malatya nüfusu 800 bin 165 kişiydi ) . İstanbul ilinde 401 bin 610 erkek, 404 bin 546 kadın yaşamaktadır.

Malatya Alan kodu nedir?

Malatya ilinin telefon alan kodu 0 422 şeklinde başlamaktadır.

Malatya yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Malatya ilinin yüz ölçümü 12259 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 21 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Malatya Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Malatya ilinin plaka kodu 44 olarak belirlenmiştir

Malatya 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Malatya 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 806156

Malatya 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 401610

Malatya 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 404546

Malatya 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 28

Malatya 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,49 Kişidir.

Malatya 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 28,37 olduğu görülmektedir.

Malatya 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 25,85 olduğu görülmektedir.

Malatya 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 1083 kişi boşanmıştır.

Malatya 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 4380

Malatya 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 806156

Malatya 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 401610

Malatya 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 404546

Malatya 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : -

Malatya 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : -

Malatya 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : -

Malatya 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 68 kişidir.

Malatya 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 398249 Kadın : 401916 Toplam : 800165 Nüfus yoğunluğu : 68 kişidir.

Malatya 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 398249 Kadın : 401916 Toplam : 800165

Malatya 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Malatya 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 396877 Kadın : 400159 Toplam : 797036 Nüfus yoğunluğu : 68 kişidir.

Malatya 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 396877 Kadın : 400159 Toplam : 797036

Malatya 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Malatya 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 391869 Kadın : 394807 Toplam : 786676 Nüfus yoğunluğu : 67 kişidir.

Malatya 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 391869 Kadın : 394807 Toplam : 786676

Malatya 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Malatya 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 389572 Kadın : 391733 Toplam : 781305 Nüfus yoğunluğu : 66 kişidir.

Malatya 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 389572 Kadın : 391733 Toplam : 781305

Malatya 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Malatya 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 385440 Kadın : 387464 Toplam : 772904 Nüfus yoğunluğu : 66 kişidir.

Malatya 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 385440 Kadın : 387464 Toplam : 772904

Malatya 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -