Malatya Arguvan Nüfusu 2020 - 2021 |  Arguvan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Malatya Arguvan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Malatya Arguvan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Malatya Arguvan Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Arguvan ilçesinin bağlı bulunduğu Malatya ilinde 806 bin 156 kişi yaşamaktadır. Malatya ili 12259 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,111 (km²) si Arguvan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Malatya Arguvan nüfusu 7 bin 315 kişidir.

Malatya Toplam Nüfusu Kaçtır?

806 bin 156 kişidir.

Arguvan İlçe Nüfusu Kaçtır?

7 bin 315 kişidir.

Malatya Arguvan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -41,6 olarak gerçekleşmiştir.

Arguvan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 38,264683 Enlem : 38,264683

Arguvan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Malatya iline bağlı bulunan Arguvan ilçesinin telefon alan kodu 0 422 şeklinde başlamaktadır.

Arguvan ilçesinin bağlı olduğu Malatya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Arguvan ilçesinin bağlı olduğu il olan Malatya ilinin plaka kodu 44 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020