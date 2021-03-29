Malatya Hekimhan Nüfusu 2020 - 2021 |  Hekimhan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Malatya Hekimhan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Malatya Hekimhan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Malatya Hekimhan Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hekimhan ilçesinin bağlı bulunduğu Malatya ilinde 806 bin 156 kişi yaşamaktadır. Malatya ili 12259 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,444 (km²) si Hekimhan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Malatya Hekimhan nüfusu 16 bin 965 kişidir.

Malatya Toplam Nüfusu Kaçtır?

806 bin 156 kişidir.

Hekimhan İlçe Nüfusu Kaçtır?

16 bin 965 kişidir.

Malatya Hekimhan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -78,2 olarak gerçekleşmiştir.

Hekimhan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 37,931343 Enlem : 37,931343

Hekimhan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Malatya iline bağlı bulunan Hekimhan ilçesinin telefon alan kodu 0 422 şeklinde başlamaktadır.

Hekimhan ilçesinin bağlı olduğu Malatya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Hekimhan ilçesinin bağlı olduğu il olan Malatya ilinin plaka kodu 44 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020