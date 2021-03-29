Malatya Yeşilyurt Nüfusu 2020 - 2021 |  Yeşilyurt İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Malatya Yeşilyurt Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Malatya Yeşilyurt nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Malatya Yeşilyurt Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yeşilyurt ilçesinin bağlı bulunduğu Malatya ilinde 806 bin 156 kişi yaşamaktadır. Malatya ili 12259 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,026 (km²) si Yeşilyurt ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Malatya Yeşilyurt nüfusu 331 bin 911 kişidir.

Malatya Toplam Nüfusu Kaçtır?

806 bin 156 kişidir.

Yeşilyurt İlçe Nüfusu Kaçtır?

331 bin 911 kişidir.

Malatya Yeşilyurt Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 37,7 olarak gerçekleşmiştir.

Yeşilyurt İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,570837 Enlem : 26,570837

Yeşilyurt İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Malatya iline bağlı bulunan Yeşilyurt ilçesinin telefon alan kodu 0 422 şeklinde başlamaktadır.

Yeşilyurt ilçesinin bağlı olduğu Malatya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yeşilyurt ilçesinin bağlı olduğu il olan Malatya ilinin plaka kodu 44 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020