Malatya Battalgazi Nüfusu 2020 - 2021 |  Battalgazi İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Malatya Battalgazi Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Malatya Battalgazi nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Malatya Battalgazi Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Battalgazi ilçesinin bağlı bulunduğu Malatya ilinde 806 bin 156 kişi yaşamaktadır. Malatya ili 12259 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 906 (km²) si Battalgazi ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Malatya Battalgazi nüfusu 303 bin 226 kişidir.

Malatya Toplam Nüfusu Kaçtır?

806 bin 156 kişidir.

Battalgazi İlçe Nüfusu Kaçtır?

303 bin 226 kişidir.

Malatya Battalgazi Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -5,1 olarak gerçekleşmiştir.

Battalgazi İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 38,366737 Enlem : 38,366737

Battalgazi İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Malatya iline bağlı bulunan Battalgazi ilçesinin telefon alan kodu 0 422 şeklinde başlamaktadır.

Battalgazi ilçesinin bağlı olduğu Malatya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Battalgazi ilçesinin bağlı olduğu il olan Malatya ilinin plaka kodu 44 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020