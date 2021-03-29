Malatya Doğanyol Nüfusu 2020 - 2021 |  Doğanyol İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Malatya Doğanyol Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Malatya Doğanyol nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Malatya Doğanyol Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Doğanyol ilçesinin bağlı bulunduğu Malatya ilinde 806 bin 156 kişi yaşamaktadır. Malatya ili 12259 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 180 (km²) si Doğanyol ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Malatya Doğanyol nüfusu 3 bin 932 kişidir.

Malatya Toplam Nüfusu Kaçtır?

806 bin 156 kişidir.

Doğanyol İlçe Nüfusu Kaçtır?

3 bin 932 kişidir.

Malatya Doğanyol Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -29,8 olarak gerçekleşmiştir.

Doğanyol İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 39,038151 Enlem : 39,038151

Doğanyol İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Malatya iline bağlı bulunan Doğanyol ilçesinin telefon alan kodu 0 422 şeklinde başlamaktadır.

Doğanyol ilçesinin bağlı olduğu Malatya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Doğanyol ilçesinin bağlı olduğu il olan Malatya ilinin plaka kodu 44 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020