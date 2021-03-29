Malatya Yazıhan Nüfusu 2020 - 2021 |  Yazıhan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Malatya Yazıhan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Malatya Yazıhan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Malatya Yazıhan Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yazıhan ilçesinin bağlı bulunduğu Malatya ilinde 806 bin 156 kişi yaşamaktadır. Malatya ili 12259 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 659 (km²) si Yazıhan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Malatya Yazıhan nüfusu 13 bin 24 kişidir.

Malatya Toplam Nüfusu Kaçtır?

806 bin 156 kişidir.

Yazıhan İlçe Nüfusu Kaçtır?

13 bin 24 kişidir.

Malatya Yazıhan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -56,9 olarak gerçekleşmiştir.

Yazıhan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 38,179672 Enlem : 38,179672

Yazıhan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Malatya iline bağlı bulunan Yazıhan ilçesinin telefon alan kodu 0 422 şeklinde başlamaktadır.

Yazıhan ilçesinin bağlı olduğu Malatya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yazıhan ilçesinin bağlı olduğu il olan Malatya ilinin plaka kodu 44 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020