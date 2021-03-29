Malatya Darende Nüfusu 2020 - 2021 |  Darende İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Malatya Darende Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Malatya Darende nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Malatya Darende Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Darende ilçesinin bağlı bulunduğu Malatya ilinde 806 bin 156 kişi yaşamaktadır. Malatya ili 12259 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,48 (km²) si Darende ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Malatya Darende nüfusu 25 bin 647 kişidir.

Malatya Toplam Nüfusu Kaçtır?

806 bin 156 kişidir.

Darende İlçe Nüfusu Kaçtır?

25 bin 647 kişidir.

Malatya Darende Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -20 olarak gerçekleşmiştir.

Darende İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 37,492989 Enlem : 37,492989

Darende İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Malatya iline bağlı bulunan Darende ilçesinin telefon alan kodu 0 422 şeklinde başlamaktadır.

Darende ilçesinin bağlı olduğu Malatya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Darende ilçesinin bağlı olduğu il olan Malatya ilinin plaka kodu 44 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020