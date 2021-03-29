Malatya Hekimhan Nüfusu 2020 - 2021 |  Hekimhan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Ramazan ayı ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Sahurda hangi yiyecekler tok tutar?Malatya Doğanyol Nüfusu 2020 - 2021 |  Doğanyol İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Astsubay Başçavuş (Sahil Güvenlik) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Malatya Doğanşehir Nüfusu 2020 - 2021 |  Doğanşehir İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Malatya Darende Nüfusu 2020 - 2021 |  Darende İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Astsubay Başçavuş (Jandarma) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Malatya Battalgazi Nüfusu 2020 - 2021 |  Battalgazi İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Elazığ Karakoçan Nüfusu 2020 - 2021 |  Karakoçan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Malatya Arguvan Nüfusu 2020 - 2021 |  Arguvan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Malatya Darende Nüfusu 2020 - 2021 |  Darende İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Malatya Darende Nüfusu 2020 - 2021 |  Darende İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Malatya Darende nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Malatya Darende nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Malatya Darende nüfusunun 25 bin 647 olduğu açıklandı. Haberimizde  Malatya Darende yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Malatya Darende Nüfusu 2020 - 2021 |  Darende İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Malatya Darende Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Malatya Darende nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Malatya Darende Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Darende ilçesinin bağlı bulunduğu Malatya ilinde  806 bin 156 kişi yaşamaktadır. Malatya ili 12259 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,48 (km²) si Darende ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Malatya Darende nüfusu 25 bin 647 kişidir.

Malatya Darende Nüfusu 2020 - 2021 |  Darende İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Malatya Toplam Nüfusu Kaçtır?

806 bin 156 kişidir.

Darende İlçe Nüfusu Kaçtır?

25 bin 647 kişidir.

Malatya Darende Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -20 olarak gerçekleşmiştir.

Malatya Darende Nüfusu 2020 - 2021 |  Darende İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Darende İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  37,492989      Enlem :  37,492989

Darende İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Malatya iline bağlı bulunan Darende ilçesinin telefon alan kodu 0 422 şeklinde başlamaktadır.

Darende ilçesinin bağlı olduğu Malatya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Darende ilçesinin bağlı olduğu il olan Malatya ilinin plaka kodu 44 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT