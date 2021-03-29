Malatya Kuluncak Nüfusu 2020 - 2021 |  Kuluncak İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Malatya Kuluncak Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Malatya Kuluncak nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Malatya Kuluncak Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kuluncak ilçesinin bağlı bulunduğu Malatya ilinde 806 bin 156 kişi yaşamaktadır. Malatya ili 12259 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 671 (km²) si Kuluncak ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Malatya Kuluncak nüfusu 7 bin 513 kişidir.

Malatya Toplam Nüfusu Kaçtır?

806 bin 156 kişidir.

Kuluncak İlçe Nüfusu Kaçtır?

7 bin 513 kişidir.

Malatya Kuluncak Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -35,3 olarak gerçekleşmiştir.

Kuluncak İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 37,671806 Enlem : 37,671806

Kuluncak İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Malatya iline bağlı bulunan Kuluncak ilçesinin telefon alan kodu 0 422 şeklinde başlamaktadır.

Kuluncak ilçesinin bağlı olduğu Malatya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kuluncak ilçesinin bağlı olduğu il olan Malatya ilinin plaka kodu 44 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020