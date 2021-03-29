Malatya Arapgir Nüfusu 2020 - 2021 |  Arapgir İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Malatya Arapgir Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Malatya Arapgir nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Malatya Arapgir Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Arapgir ilçesinin bağlı bulunduğu Malatya ilinde 806 bin 156 kişi yaşamaktadır. Malatya ili 12259 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,021 (km²) si Arapgir ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Malatya Arapgir nüfusu 10 bin 28 kişidir.

Malatya Toplam Nüfusu Kaçtır?

806 bin 156 kişidir.

Arapgir İlçe Nüfusu Kaçtır?

10 bin 28 kişidir.

Malatya Arapgir Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -24,3 olarak gerçekleşmiştir.

Arapgir İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 38,492947 Enlem : 38,492947

Arapgir İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Malatya iline bağlı bulunan Arapgir ilçesinin telefon alan kodu 0 422 şeklinde başlamaktadır.

Arapgir ilçesinin bağlı olduğu Malatya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Arapgir ilçesinin bağlı olduğu il olan Malatya ilinin plaka kodu 44 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020