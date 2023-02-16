Otavio Passos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otavio Passos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Otavio Passos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Otavio Passos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Otavio Passos 21 Ocak 1993 tarihinde Florianópolis şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Otávio Augusto de Paula Passos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Otavio Passos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Otavio Passos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Campinense Clube (PB) futbol takımında oynamaktadır. Campinense Clube (PB) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Otavio Passos'nin Campinense Clube (PB) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Otavio Passos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Otavio Passos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Otavio Passos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Otavio Passos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Avaí FC

1 Ocak 2014 yılında Marcílio Dias

1 Temmuz 2015 yılında Concórdia-SC

28 Ocak 2016 yılında Colo-Colo

14 Ocak 2019 yılında Brusque-SC

1 Ocak 2020 yılında Gloria

29 Ekim 2020 yılında Camboriú-SC

2 Şubat 2021 yılında Hercílio Luz-SC

4 Haziran 2021 yılında Bento Gonçalves

25 Ocak 2022 yılında Guarany Bagé

14 Nisan 2022 yılında Brasil-RS

1 Ocak 2023 yılında Campinense-PB

Otavio Passos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Otavio Passos şuan Campinense Clube (PB) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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