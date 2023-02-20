Saad Abdul Salaam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saad Abdul Salaam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saad Abdul Salaam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saad Abdul Salaam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saad Abdul Salaam 8 Eylül 1991 tarihinde Charlotte, North Carolina şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saad Abdul Salaam Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saad Abdul Salaam, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Antonio FC futbol takımında oynamaktadır. San Antonio FC takımına 22 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Saad Abdul Salaam'nin San Antonio FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saad Abdul Salaam Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/saad_abdul3/

Saad Abdul Salaam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saad Abdul Salaam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saad Abdul Salaam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saad Abdul Salaam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2014 yılında Timbers U-23

1 Ağustos 2014 yılında Akron Zips

15 Ocak 2015 yılında Kansas City

1 Mart 2015 yılında San Antonio

15 Haziran 2015 yılında Kansas City

14 Aralık 2017 yılında New York City

13 Ağustos 2018 yılında Phoenix Rising

30 Kasım 2018 yılında New York City

26 Şubat 2019 yılında Seattle

8 Mart 2019 yılında Tacoma Defiance

30 Kasım 2019 yılında Seattle

3 Aralık 2019 yılında Cincinnati

13 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

17 Nisan 2021 yılında Columbus

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

22 Haziran 2022 yılında San Antonio FC

Saad Abdul Salaam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saad Abdul Salaam şuan San Antonio FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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