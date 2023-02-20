Kimarni Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kimarni Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kimarni Smith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kimarni Smith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kimarni Smith 14 Mart 1998 tarihinde Nottingham şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kimarni Smith Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Antonio FC futbol takımında oynamaktadır. San Antonio FC takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kimarni Smith'nin San Antonio FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Kimarni Smith Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kimarni Smith isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kimarni Smith Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kimarni Smith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sheff Utd U21

1 Ocak 2017 yılında Gainsborough

31 Mayıs 2017 yılında Sheff Utd U21

1 Ağustos 2018 yılında Clemson Tigers

1 Mayıs 2019 yılında Greenville

1 Ağustos 2019 yılında Clemson Tigers

21 Ocak 2021 yılında D.C. United

25 Haziran 2021 yılında Loudoun United

30 Kasım 2021 yılında D.C. United

12 Ocak 2023 yılında San Antonio FC

Kimarni Smith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kimarni Smith şuan San Antonio FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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