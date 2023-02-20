Mohammed Abu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Abu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Abu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Abu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Abu 14 Kasım 1991 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Abu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Wave Sports yapmaktadır. Mohammed Abu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Antonio FC futbol takımında oynamaktadır. San Antonio FC takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammed Abu'nin San Antonio FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Abu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Abu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mohammed Abu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Abu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2010 yılında Man. City

2 Eylül 2010 yılında Strømsgodset

31 Aralık 2011 yılında Man. City

31 Ocak 2012 yılında E. Frankfurt

30 Mart 2012 yılında Man. City

31 Mart 2012 yılında Strømsgodset

30 Haziran 2012 yılında Man. City

27 Ağustos 2012 yılında Rayo Vallecano

30 Ocak 2013 yılında Man. City

31 Ocak 2013 yılında FC Lorient

30 Haziran 2013 yılında Man. City

2 Eylül 2013 yılında Aarhus GF

31 Aralık 2013 yılında Man. City

21 Şubat 2014 yılında Strømsgodset

24 Ocak 2017 yılında Columbus Crew

10 Ağustos 2018 yılında Vålerenga

31 Aralık 2018 yılında Columbus Crew

8 Ocak 2019 yılında Vålerenga

2 Mart 2020 yılında D.C. United

31 Aralık 2020 yılında Vålerenga

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

19 Temmuz 2021 yılında San Antonio FC

Mohammed Abu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Abu şuan San Antonio FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohammed Abu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Right to Dream Academy, Sporting Club Accra

Gana takımında 23 numaralı formasıyla 8 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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