Niko Hansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niko Hansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niko Hansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niko Hansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niko Hansen 14 Eylül 1994 tarihinde Randers şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Danimarka,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Nikolaj Hansen şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niko Hansen Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Antonio FC futbol takımında oynamaktadır. San Antonio FC takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Niko Hansen'nin San Antonio FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Niko Hansen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/loboneeks/

Niko Hansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niko Hansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Niko Hansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niko Hansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında NM Lobos

1 Mayıs 2014 yılında Sounders U23

1 Ağustos 2014 yılında NM Lobos

13 Ocak 2017 yılında Columbus Crew

8 Ağustos 2019 yılında Houston

18 Mart 2021 yılında Minnesota

11 Ocak 2023 yılında San Antonio FC

Niko Hansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niko Hansen şuan San Antonio FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Jesuit High School

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.