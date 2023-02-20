Fabien Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabien Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabien Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabien Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabien Garcia 14 Temmuz 1994 tarihinde Colomiers şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabien Garcia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E2A yapmaktadır. Fabien Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Antonio FC futbol takımında oynamaktadır. San Antonio FC takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Fabien Garcia'nin San Antonio FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabien Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabien Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabien Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabien Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında US Colomiers

1 Temmuz 2014 yılında EA Guingamp B

3 Ağustos 2015 yılında CS Sedan

1 Temmuz 2016 yılında Nîmes Olympique

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2019 yılında Bold FC

4 Şubat 2022 yılında San Antonio FC

Fabien Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabien Garcia şuan San Antonio FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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