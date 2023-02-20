Juan Carlos Azocar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Carlos Azocar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Carlos Azocar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Carlos Azocar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Carlos Azocar 1 Ekim 1995 tarihinde Maracay, Aragua şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Juan Carlos Azócar Segura şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Carlos Azocar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia de Futbol Venezuela yapmaktadır. Juan Carlos Azocar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Antonio FC futbol takımında oynamaktadır. San Antonio FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Carlos Azocar'nin San Antonio FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Carlos Azocar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Carlos Azocar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Juan Carlos Azocar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Carlos Azocar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2015 yılında Carabobo FC

30 Haziran 2015 yılında Táchira

1 Ocak 2017 yılında Dep. La Guaira

1 Eylül 2019 yılında FC Urartu

31 Temmuz 2020 yılında Dep. La Guaira

28 Ağustos 2020 yılında RGV FC Toros

30 Kasım 2020 yılında Dep. La Guaira

1 Ocak 2021 yılında RGV FC Toros

30 Kasım 2021 yılında Dep. La Guaira

11 Mart 2022 yılında Oakland Roots

30 Kasım 2022 yılında Dep. La Guaira

31 Ocak 2023 yılında San Antonio FC

30 Kasım 2023 yılında Dep. La Guaira

Juan Carlos Azocar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Carlos Azocar şuan San Antonio FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Juan Carlos Azocar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Aragua sub20

Venezuela U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.