İgnacio Bailone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Bailone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgnacio Bailone kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgnacio Bailone ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İgnacio Bailone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Bailone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgnacio Bailone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Bailone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnacio Bailone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnacio Bailone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnacio Bailone 20 Ocak 1994 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Ignacio Daniel Bailone şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnacio Bailone Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Capital yapmaktadır. İgnacio Bailone, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Antonio FC futbol takımında oynamaktadır. San Antonio FC takımına 18 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. İgnacio Bailone'nin San Antonio FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

İgnacio Bailone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnacio Bailone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

İgnacio Bailone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnacio Bailone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2016 yılında Estudiantes

21 Nisan 2017 yılında Quilmes

30 Haziran 2017 yılında Estudiantes

13 Eylül 2017 yılında Instituto AC

30 Haziran 2018 yılında Estudiantes

13 Ağustos 2018 yılında Gimnasia (J)

30 Haziran 2019 yılında Estudiantes

3 Temmuz 2019 yılında Chacarita Jrs

6 Şubat 2020 yılında San Antonio FC

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

27 Ocak 2021 yılında HNK Sibenik

18 Mayıs 2022 yılında San Antonio FC

İgnacio Bailone kimdir

İgnacio Bailone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnacio Bailone şuan San Antonio FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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İgnacio Bailone nereli

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