Justin Dhillon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Dhillon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justin Dhillon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justin Dhillon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justin Dhillon 6 Haziran 1995 tarihinde Rancho Santa Margarita, California şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justin Dhillon Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jordie Isen, Football Agent yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Antonio FC futbol takımında oynamaktadır. San Antonio FC takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Justin Dhillon'nin San Antonio FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Justin Dhillon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justin Dhillon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Justin Dhillon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justin Dhillon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Cal Poly

1 Mayıs 2015 yılında PSA Elite

1 Ağustos 2015 yılında Cal Poly

1 Mayıs 2016 yılında Golden State

1 Ağustos 2016 yılında Cal Poly

13 Ocak 2017 yılında LA Galaxy II

1 Aralık 2018 yılında Kulüpsüz

15 Mart 2019 yılında Tacoma Defiance

28 Haziran 2019 yılında Seattle

23 Temmuz 2019 yılında Tacoma Defiance

30 Kasım 2019 yılında Seattle

6 Mart 2020 yılında Tacoma Defiance

30 Haziran 2020 yılında Seattle

15 Ocak 2021 yılında San Antonio FC

Justin Dhillon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justin Dhillon şuan San Antonio FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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