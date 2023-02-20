Shannon Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shannon Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shannon Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shannon Gomez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Shannon Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shannon Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shannon Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shannon Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shannon Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shannon Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shannon Gomez 5 Ekim 1996 tarihinde Chaguanas şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Trinidad ve Tobago uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shannon Gomez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remington Ellis Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Antonio FC futbol takımında oynamaktadır. San Antonio FC takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Shannon Gomez'nin San Antonio FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Shannon Gomez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/shannongomez02

http://www.instagram.com/sgomez__02/

Shannon Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shannon Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Shannon Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shannon Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mart 2016 yılında New York City

31 Aralık 2016 yılında W Connection

1 Ocak 2017 yılında New York City

29 Haziran 2017 yılında Pittsburgh

31 Aralık 2017 yılında New York City

7 Şubat 2018 yılında Sacramento FC

13 Ocak 2022 yılında San Antonio FC

Shannon Gomez kimdir

Shannon Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shannon Gomez şuan San Antonio FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Shannon Gomez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Trinidad ve Tobago takımında 18 numaralı formasıyla 27 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Trinidad ve Tobago U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Shannon Gomez nereli

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