Carter Manley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carter Manley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carter Manley kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carter Manley ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Carter Manley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carter Manley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carter Manley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carter Manley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carter Manley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carter Manley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carter Manley 29 Nisan 1996 tarihinde Elkridge, Maryland şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carter Manley Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Team yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Antonio FC futbol takımında oynamaktadır. San Antonio FC takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Carter Manley'nin San Antonio FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Carter Manley Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/c_manley8

Carter Manley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carter Manley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Carter Manley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carter Manley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Blue Devils

19 Ocak 2018 yılında Minnesota

31 Temmuz 2018 yılında Las Vegas

30 Kasım 2018 yılında Minnesota

4 Nisan 2019 yılında Forward Madison

30 Kasım 2019 yılında Minnesota

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

9 Temmuz 2020 yılında RGV FC Toros

5 Ocak 2022 yılında San Antonio FC

Carter Manley kimdir

Carter Manley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carter Manley şuan San Antonio FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Carter Manley nereli

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