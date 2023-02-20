Mitchell Taintor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitchell Taintor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mitchell Taintor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mitchell Taintor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mitchell Taintor 11 Eylül 1994 tarihinde Willimantic, Connecticut şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mitchell Taintor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Antonio FC futbol takımında oynamaktadır. San Antonio FC takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mitchell Taintor'nin San Antonio FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Mitchell Taintor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mitchtaintor/

Mitchell Taintor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mitchell Taintor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mitchell Taintor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mitchell Taintor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Scarlet Knights

1 Mayıs 2014 yılında Boston Rams

1 Ağustos 2014 yılında Scarlet Knights

1 Mayıs 2015 yılında Boston Rams

1 Ağustos 2015 yılında Scarlet Knights

19 Ocak 2016 yılında Toronto

15 Mart 2016 yılında Toronto FC II

25 Ocak 2018 yılında Sacramento FC

20 Nisan 2018 yılında Toronto

22 Nisan 2018 yılında Sacramento FC

19 Şubat 2020 yılında San Antonio FC

16 Aralık 2020 yılında Sacramento FC

25 Ağustos 2021 yılında San Antonio FC

30 Kasım 2021 yılında Sacramento FC

4 Ocak 2022 yılında San Antonio FC

Mitchell Taintor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mitchell Taintor şuan San Antonio FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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