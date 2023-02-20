Pctm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pctm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pctm kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pctm ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pctm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pctm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pctm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pctm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pctm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pctm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pctm 10 Mart 1994 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Victor Pagliari Giro şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pctm Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Wave Sports yapmaktadır. Pctm, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Antonio FC futbol takımında oynamaktadır. San Antonio FC takımına 22 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Pctm'nin San Antonio FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Pctm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pctm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Pctm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pctm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2013 yılında Belenenses

1 Ocak 2014 yılında Corinthians B

1 Temmuz 2014 yılında Reus Deportiu

31 Aralık 2014 yılında Corinthians B

17 Mart 2015 yılında Fort Lauderdale

31 Aralık 2015 yılında Corinthians B

1 Ocak 2016 yılında Fort Lauderdale

5 Ağustos 2016 yılında TB Rowdies

4 Ocak 2017 yılında Orlando

24 Mart 2017 yılında Orlando City B

30 Kasım 2017 yılında Orlando

9 Aralık 2018 yılında Vancouver

22 Ocak 2020 yılında San Antonio FC

Pctm kimdir

Pctm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pctm şuan San Antonio FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Corinthians São Paulo

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Pctm nereli

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