Jordan Farr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Farr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Farr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Farr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Farr 5 Ekim 1994 tarihinde Salem, Oregon şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Farr Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sprint MG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Antonio FC futbol takımında oynamaktadır. San Antonio FC takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jordan Farr'nin San Antonio FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Jordan Farr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Farr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordan Farr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Farr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2016 yılında Charlotte

1 Ağustos 2016 yılında Corban Warriors

1 Mayıs 2017 yılında Timbers U-23

1 Ağustos 2017 yılında Corban Warriors

2 Şubat 2018 yılında Indy Eleven

4 Kasım 2021 yılında San Antonio FC

22 Kasım 2021 yılında Indy Eleven

26 Ocak 2022 yılında San Antonio FC

Jordan Farr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Farr şuan San Antonio FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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