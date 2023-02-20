İsaiah Parker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaiah Parker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaiah Parker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaiah Parker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaiah Parker 1 Eylül 2002 tarihinde Gurnee, Illinois şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaiah Parker Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dallas futbol takımında oynamaktadır. FC Dallas takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İsaiah Parker'nin FC Dallas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsaiah Parker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsaiah Parker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsaiah Parker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaiah Parker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2021 yılında SLU Billikens

11 Ocak 2022 yılında Dallas

İsaiah Parker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaiah Parker şuan FC Dallas takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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