Antonio Carrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Carrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Carrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Carrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Carrera 15 Mart 2004 tarihinde Pachuca de Soto şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Juan Antonio Carrera Zarzar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Carrera Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dallas futbol takımında oynamaktadır. FC Dallas takımına 21 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Antonio Carrera'nin FC Dallas ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Antonio Carrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Carrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonio Carrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Carrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Mayıs 2021 yılında North Texas SC

30 Kasım 2021 yılında Dallas Academy

21 Şubat 2022 yılında Dallas

22 Şubat 2022 yılında North Texas SC

30 Kasım 2022 yılında Dallas

Antonio Carrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Carrera şuan FC Dallas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Antonio Carrera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Dallas (2014-2022)

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 12 numaralı formasıyla 18 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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