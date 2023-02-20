Paxton Pomykal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paxton Pomykal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paxton Pomykal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paxton Pomykal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Paxton Pomykal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paxton Pomykal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paxton Pomykal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paxton Pomykal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paxton Pomykal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paxton Pomykal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paxton Pomykal 17 Aralık 1999 tarihinde Lewisville, Texas şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Paxton Jones Pomykal şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paxton Pomykal Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dallas futbol takımında oynamaktadır. FC Dallas takımına 8 Eylül 2016 tarihinde katılmıştır. Paxton Pomykal'nin FC Dallas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Paxton Pomykal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/PaxiPomy

Paxton Pomykal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paxton Pomykal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Paxton Pomykal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paxton Pomykal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Dallas Academy

8 Eylül 2016 yılında Dallas

Paxton Pomykal kimdir

Paxton Pomykal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paxton Pomykal şuan FC Dallas takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

iUniversity Prep Varsity Soccer, Edward S. Marcus High School Varsity Soccer

Paxton Pomykal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 10 numaralı formasıyla 11 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

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Paxton Pomykal nereli

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