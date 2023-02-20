Edwin Cerrillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edwin Cerrillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edwin Cerrillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edwin Cerrillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edwin Cerrillo 3 Ekim 2000 tarihinde Waco, Texas şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Edwin Javier Cerrillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edwin Cerrillo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Edwin Cerrillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dallas futbol takımında oynamaktadır. FC Dallas takımına 14 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Edwin Cerrillo'nin FC Dallas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Edwin Cerrillo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/edwincerrillo/

Edwin Cerrillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edwin Cerrillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Edwin Cerrillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edwin Cerrillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2019 yılında Dallas

20 Temmuz 2019 yılında North Texas SC

30 Kasım 2019 yılında Dallas

23 Ağustos 2020 yılında North Texas SC

30 Kasım 2020 yılında Dallas

Edwin Cerrillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edwin Cerrillo şuan FC Dallas takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Edwin Cerrillo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 14 numaralı formasıyla 18 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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