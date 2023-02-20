Herbert Endeley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Herbert Endeley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Herbert Endeley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Herbert Endeley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Herbert Endeley {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Herbert Endeley Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Dallas futbol takımında oynamaktadır. FC Dallas takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Herbert Endeley'nin FC Dallas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Herbert Endeley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Herbert Endeley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
21 Aralık 2022 yılında Dallas
Herbert Endeley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Herbert Endeley şuan FC Dallas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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