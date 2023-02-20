Paul Arriola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Arriola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Arriola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Arriola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Arriola 5 Şubat 1995 tarihinde Chula Vista, California şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Paul Joseph Arriola Hendricks şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Arriola Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mega Sports yapmaktadır. Paul Arriola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dallas futbol takımında oynamaktadır. FC Dallas takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Paul Arriola'nin FC Dallas ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Paul Arriola Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/PaulArriola

http://www.instagram.com/paularriola/

Paul Arriola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Arriola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Paul Arriola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Arriola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Dorados Sinaloa

1 Temmuz 2014 yılında Club Tijuana

9 Ağustos 2017 yılında D.C. United

1 Şubat 2021 yılında Swansea

31 Mart 2021 yılında D.C. United

26 Ocak 2022 yılında Dallas

Paul Arriola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Arriola şuan FC Dallas takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Paul Arriola Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri takımında 7 numaralı formasıyla 22 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 50 maçta 10 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 3 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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